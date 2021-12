Ronaldo compra Cruzeiro e Vanderlei Luxemburgo é a primeira vítima

Ronaldo Nazário, conhecido no mundo do futebol por 'Fenómeno’' comprou o Cruzeiro por 400 milhões de reais (cerca de 62 milhões de euros). Neste momento, o grande objetivo do antigo craque passa por ajudar o Cruzeiro a ultrapassar os graves problemas financeiros (está a contas com um passivo superior a 100 milhões de euros) e catapultar o clube para os tempos áureos do passado e a primeira medida importante deve passar pelo despedimento de Vanderlei Luxemburgo.Questionado sobre a situação de Luxemburgo e reforços, presidente do Cruzeiro, Sérgio Rodrigues atirou as decisões para Ronaldo."Mais uma vez digo, não sou eu que tomo as decisões. Essa pergunta deve ser feita ao Ronaldo. Mas, pelo que falámos, de início, ele até sabia de algumas das contratações e, no final, estava até informado. Outras tiveram de ser feitas em função das dinâmicas do mercado. Acho que foram bem recebidas. Mas geralmente vai de acordo com o critério dele agora", disse em entrevista à TV Máfia Azul.Com a compra do Cruzeiro, o ex-avançado brasileiro volta assim ao clube onde iniciou a carreira profissional, em 1993, ficando como sócio maioritário (90% das ações) do histórico emblema de Minas Gerais, que atualmente milita na série B do campeonato brasileiro."Estou muito feliz por ter concluído esta operação. Quero dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro onde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço aos adeptos que se conectem outra vez ao clube, que vão ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para reerguer o Cruzeiro. Não temos nada que comemorar ainda, mas garanto que temos muita ambição", disse Ronaldo, atualmente empresário, num direto no Instagram, ele que também é detentor de 51% das ações do Valladolid.Recorde-se que o negócio com a formação da segunda divisão espanhola aconteceu em 2018, por um valor a rondar os 30 milhões de euros.