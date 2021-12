Ronaldo compra o Cruzeiro por 62 milhões de euros

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

É de sonho que se vive acordado que estamos falando... — Cruzeiro (@Cruzeiro) December 18, 2021

Ronaldo Nazário anunciou ter comprado o Cruzeiro, um dos principais clubes do Brasil, por 400 milhões de reais (cerca de 62 milhões de euros). O antigo avançado brasileiro volta assim ao clube onde começou a carreira profissional, em 1993, ficando como sócio maioritário (90 por cento das ações). Ao longo do dia, o emblema canarinho deverá revelar mais detalhes sobre esta operação."Estou muito feliz por ter concluído essa operação. Dizer que tenho muito a retribuir ao Cruzeiro, levar o Cruzeiro onde ele merece estar. Temos muito trabalho pela frente. Peço aos adeptos que se conectem outra vez ao clube, vão ao estádio, porque vamos precisar de muita força e união. Temos muito trabalho e ambição para fazer o Cruzeiro novamente. Não temos nada para comemorar ainda, mas temos muita ambição", afirmou o 'Fenómeno'.Recorde-se que Ronaldo é também dono do Valladolid, clube que atualmente milita na segunda divisão espanhola.