Rony 'convidado' a abandonar a sua casa: Assunto vai ser decidido em tribunal

Com 59 golos e 30 assistências em 211 jogos disputados pelo Palmeiras, o avançado Rony é uma das grandes figuras do futebol brasileiro. Dentro de campo as coisas vão-lhe correndo de feição e este ano até marcou a sua estreia na seleção brasileira, quando em março foi chamado para o compromisso amigável contra Marrocos. Mas fora de campo as coisas estão mais complicadas...

O jogador de 28 anos enfrenta uma ação judicial de despejo e terá de abandonar a casa que atualmente ocupa com a família, em Arujá, região metropolitana de São Paulo.

De acordo com as informações veiculadas pela imprensa canarinha, o proprietário da casa decidiu não renovar o contrato de arrendamento com o jogador e deu-lhe 15 dias para sair da imóvel. Rony não acatou esta decisão e vai decidir tudo em tribunal.