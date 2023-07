Roubaram o camião com as novas camisolas do Vasco da Gama

O Vasco da Gama aguardava com ansiedade a entrega dos novos equipamentos do clube mas os amigos do alheio levaram a melhor. O camião que transportava os equipamentos foi assaltado no Rio de Janeiro, o que obrigará a uma nova entrega na próxima semana.

O veículo foi abordado pelos criminosos em plena Avenida Brasil, já bem perto da entrada para o Complexo da Maré.

Entretanto, nas redes sociais já circulam imagens dos itens furtados, que estão à venda por valores bem inferiores aos que habitualmente se praticam.