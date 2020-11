Rui Faria foi opção para assumir o comando técnico do Flamengo

Rogério Ceni foi apresentado como o novo treinador do Flamengo, esta terça-feira, mas o novo técnico do emblema do Rio de Janeiro podia não ter sido o antigo guardião. Segundo apurou Record, a direção do clube tinha outros nomes em cima da mesa, como o de Rui Faria.





O técnico português foi contactado diretamente pelo Flamengo e teve em mãos uma proposta, mas não aceitou as condições.