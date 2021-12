Rui Vitória junta-se à lista do Flamengo

Além de Jorge Jesus, Paulo Sousa, Paulo Fonseca e Carlos Carvalhal, Rui Vitória é agora também um nome na lista do Flamengo para ser o próximo treinador, avança o Globoesporte. O técnico português, que deixou o banco do Spartak Moscovo esta semana, ainda não abordou o futuro e a imprensa brasileira coloca-o entre os "entrevistados" da comitiva do Mengão, composta por Marcos Braz e Bruno Spindel, que se desloca a Portugal este fim-de-semana.Recorde-se que vice-presidente para o futebol, Marcos Braz, atrasou a viagem um dia e deverá sair hoje do Rio de Janeiro, juntando-se a Spindel que chegará este sábado.Avança o Globoesporte que o Flamengo espera fechar contrato com o novo treinador até à próxima quarta-feira, dia 22, mas já deixou claro que, se for necessário, Braz e Spindel ficarão mais uns dias na Europa.