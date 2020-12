Sá Pinto após ser confrontado pela claque do Vasco: «Calma, calma, há fatores que não têm sido favoráveis»

Membros da claque organizada do Vasco da Gama invadiram o centro de treinos em protesto contra Sá Pinto e alguns jogadores. Já antes do duelo com o Defensa y Justicia o ambiente tinha aquecido.





"Pela minha felicidade e digo de coração: não vejo os jogadores a facilitar em nada. Durante a semana no trabalho, na alimentação, no descanso e na vida privada. Tenho um grupo fantástico. Eu sou o máximo responsável. Quando não tiver condições, sou o primeiro a ir embora. Temos condições. Calma, calma, calma. Há um conjunto de fatores que não tem sido favoráveis. Em muitos jogos em não ganhámos porque tivemos muito azar, foram detalhes", respondeu o treinador português a tentar acalmar os adeptos.