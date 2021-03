Sabe o que leva Hérnan Crespo a usar sempre fato e gravata? Uma homenagem muito especial...

Hérnan Crespo, icónico internacional argentino, assumiu o comando técnico do São Paulo e tem estdo em destaque por um motivo que em nada está relacionado com futebol. O treinador surge sempre impecavelmente vestido, de fato, e despertou a atenção de adeptos e comunicação social.

Especialmente depois do recente duelo com o Inter de Limeira, que o São Paulo venceu por 4-0. Estavam 30 graus no Estádio Major Levy Sobrinho e o 'terno' de Crespo causou confusão.

Mas o jornalista Tales Torraga, do portal UOL, foi às memórias do argentino e revelou partes de uma antiga entrevista ao diário 'Olé', onde o craque revelou o verdadeiro motivo pelo qual o técnico está sempre bem vestido.

"Uso traje para homenagear o meu pai. Acordava cedo para treinar e via o meu pai a sair para trabalhar de fato e gravata. E queria ser como ele. Talvez sejam loucuras de miúdo, mas é uma forma de representá-lo. Gosto de me vestir desta forma e com este estilo, negro e sóbrio. Viver na Europa agrega-te valor, mas o traje vem de família, tem a ver com o velho Jorge. Trabalhava na comissão da Bolsa de Valores, no centro de Buenos Aires", revelou.