Saída de Scolari provoca 'terremoto' no Ath. Paranaense: treinador acabou despedido

O Athletico Paranaense informa que Luiz Felipe Scolari deixou o cargo de diretor técnico. O clube foi comunicado da decisão do profissional na tarde desta sexta-feira (16).



Além de Felipão, o técnico Paulo Turra e o auxiliar técnico Carlos Pracidelli também não fazem mais parte… pic.twitter.com/CUU6L4e5D4 — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) June 16, 2023

Luiz Felipe Scolari deixou esta sexta-feira o cargo de diretor técnico do Athlético Paranaense para aceitar a proposta do Atlético Mineiro e orientar o Galo, após a recusa de Bruno Lage.A decisão do ex-selecionador de Portugal, no entanto, não caiu bem a Mario Celso Petraglia, presidente da equipa paranaense, visto que Scolari tinha assegurado que não voltaria a exercer o cargo de treinador no Brasil e que só o faria num clube ou seleção fora do país. Prova disso é o facto de, pouco depois de saber que o técnico brasileiro ia rumar ao Atlético Mineiro, a direção do Athlético Paranaense decidiu demitir Paulo Turra do comando técnico da equipa.Turra trabalha com Scolari desde 2016 e tinha assumido, no início deste ano, o cargo de treinador principal do emblema de Curitiba, tendo até recusado o convite de Scolari para seguir com ele para o Atlético Mineiro.Turra deixa assim o Athletico Parananense com 25 vitórias, quatro empates e sete derrotas em 36 jogos, com 64 golos marcados e 31 golos sofridos, tendo guiado o clube à conquista do campeonato paranaense e ainda aos 'oitavos' da Libertadores e aos 'quartos' da Taça do Brasil. Wesley Carvalho, até então adjunto, assume o Furacão de forma interina até que o novo treinadro seja anunciado.