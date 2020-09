Rapidez do FC Porto a contratar Evanilson apanhou Fluminense de surpresa

Evanilson deve viajar ainda esta terça-feira para Portugal para assinar contrato com o FC Porto. O avançado, de 20 anos, vai custar cerca de 8 milhões de euros aos dragões e chega com rótulo de grande promessa do futebol brasileiro.





Quem não estava à espera de perder o jogador tão depressa era o Fluminense, que contava com Evanilson pelo menos até ao final do ano. De acordo com o Globoesporte, o emblema do Rio de Janeiro foi mesmo apanhado de surpresa com a rapidez com que o FC Porto concluiu o negócio com o Tombense, clube detentor de 90% dos direitos económicos do atleta. A administração portista exigiu que o jogador viajasse para Portugal já neste verão para integrar o plantel a partir do início da temporada portuguesa.Uma decisão que surpreendeu até o técnico do Fluminense, Odair, que não tem escondido o desconforto. O atacante já nem sequer vai marcar presença no clássico carioca desta quarta-feira entre Fluminense e Flamengo, no Maracanã. Facto que dá uma enorme dor de cabeça ao treinador. O Flu fica agora com apenas dois avançados de raiz, Felippe Cardoso e Fred, que também não estará presente no encontro por precaução, uma vez que a sua mulher testou positivo à Covid-19.