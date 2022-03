Salário de Abel Ferreira gera polémica no Brasil: Palmeiras contesta "contrato histórico"

As matérias não condizem com a realidade. Lamentamos profundamente que parte da imprensa ainda se preste ao papel de difundir ao público informações equivocadas e irresponsáveis. — SE Palmeiras (@Palmeiras) March 27, 2022

Abel Ferreira renovou contrato com o Palmeiras até dezembro de 2024 e, segundo a imprensa brasileira, o clube abriu (e bem...) os cordões à bolsa para segurar o treinador português. De acordo com o 'Globo Esporte', Abel vai receber 6,7 milhões de euros por época, tendo assinado "o maior contrato da história dos treinadores no futebol sul-americano".Só que o Palmeiras negou estes valores e partilhou nas redes sociais uma mensagem dando conta disto mesmo. "A Sociedade Esportiva Palmeiras vem a público contestar, de forma veemente, as reportagens publicadas na noite deste sábado pelos sites GE e UOL com os supostos valores anuais que serão pagos ao nosso treinador Abel Ferreira. As matérias não condizem com a realidade. Lamentamos profundamente que parte da imprensa ainda se preste ao papel de difundir ao público informações equivocadas e irresponsáveis."O Globo Esporte divulgou esta posição do Palmeiras e garante que a sua informação relativamente aos valores que divulgou é fidedigna.