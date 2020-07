Salomon Kalou contratado pelo Botafogo

O internacional costa-marfinense Salomon Kalou, de 34 anos, é reforço do Botafogo, informou o clube do Rio de Janeiro, com a imprensa brasileira a adiantar que o contrato é até final de 2021.

"Craque marfinense que disputou Copa do Mundo e Champions League, com carreira vitoriosa na Europa, o atacante chega ao Botafogo para reforçar o elenco alvinegro!", indica o clube na sua página oficial.

Na carreira, Kalou representou os marfinenses do ASEC Mimosas, e na Europa o Excelsior, Feyenoord, Chelsea, Lille e Hertha Berlim.

No Chelsea, para o qual foi contratado quando José Mourinho era treinador, em 2006/07, conquistou os títulos mais importantes, a Liga Inglesa, com Carlo Ancelloti como treinador, e a Liga dos Campeões, com o também italiano Roberto Di Matteo.

Na carreira, o marfinense tem também uma Taça das Nações africanas (CAN), quatro taças de Inglaterra, uma Taça da Liga e uma Supertaça de Inglaterra.

A chegada do avançado ao Rio de Janeiro está prevista para esta semana, juntando-se à equipa carioca treinada por Paulo Autuori e que no início do ano também contratou o internacional japonês Keisuke Honda.