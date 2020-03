Salvio: «Tenho um carinho muito grande por Jorge Jesus»

Para lá de ter falado sobre a vontade que tinha de se retirar no Benfica, Toto Salvio lembrou em entrevista à FOX Sports os tempos passados com Jorge Jesus e a sua tendência naquele momento para jogar sempre colado à linha, mas também aproveitou para enviar nova mensagem de força ao técnico português.





"No Benfica, com o Jorge Jesus, eu jogava na direita e o Gaitán na esquerda. O Nico era o único que ia para dentro nas jogadas. Eu só queria estar na linha, fazer diagonais, e nunca ir para dentro. E hoje em dia, para dizer a verdade, tenho de ir mais para dentro, para ter mais bola. Não posso estar tão encostado, porque às vezes em dois minutos toco duas vezes na bola", explicou.Salvio abordou ainda a situação em torno de Garay e Jesus, que recentemente foram infetados com a COVID-19. "Com o Garay falei várias vezes. Diz que se sente bem, não tem nenhum sintoma, que se sente como uma pessoa normal. Está a cumprir a quarentena. Ao Jorge Jesus tenho-lhe muito carinho, também lhe mandei uma mensagem. Falámos há uns tempos, antes disto tudo. Desejo-lhes o melhor, espero que isto passe rápido e que possam estar bem e junto daqueles que mais gostam", desejou.