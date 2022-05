Salvo por um... palavrão: peritos dizem que Rafael Ramos não disse 'macaco' mas sim 'car...'

Uma perícia solicitada pelo Corinthians às imagens do jogo revela que Rafael Ramos não proferiu insultos racistas relativamente a Ednilson durante o encontro com o Internacional de Porto Alegre. O defesa português do 'Timão', que chegou a ser detido depois da partida e sempre garantiu estar inocente, proferiu, isso sim, um palavrão.O relatório elaborado pelo Centro de Perícias de Curitiba explica que o jogador não disse a palavra 'macaco' mas sim 'car...'.De acordo com o documento, revelado pela ESPN Brasil, o diálogo entre os dois jogadores terá sido o seguinte:Rafael Ramos: "Eiii... Você tá louco?!"Edenilson: "Maluco!"Rafael Ramos: "Pô, car...!"Foi também explicado que a sílaba 'ma', que inicia a palavra 'macaco', só pode ser pronunciada a partir da junção dos lábios, sendo impossível dizê-la de outra forma. Ainda de acordo com o documento, tal ação (junção dos lábios) não ocorreu por parte de Rafael Ramos."A pronúncia da letra 'm', por ser considerada bilabial, ocorre necessariamente da junção dos lábios, sendo impossível emitir o som da palavra sem tocar os lábios", diz o documento da perícia, afiançando que Rafael Ramos não proferiu a palavra em questão. "Diante das características intrínsecas descritas e demonstradas no decorrer deste parecer, torna-se evidente que a palavra ‘macaco’ não consta na fala questionada, ficando comprovado que em nenhum momento houve a junção labial no início da pronúncia".