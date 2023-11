Samaris e Jesé não corresponderam e vão deixar Coritiba no final do ano

Já despromovido à Série B do Brasileirão, o Coritiba está em processo de planeamento da nova temporada e as primeiras decisões passam pelas saídas de jogadores do atual elenco. Dois deles são bem conhecidos dos adeptos portugueses: Andreas Samaris, antigo médio de Benfica e Rio Ave, e Jesé Rodríguez, ex-jogador do Sporting. O duo chegou ao clube de Curitiba com grande expectativa, mas não correspondeu ao esperado e faz parte já da lista de jogadores a libertar, onde também entram Boschilia e Lucas Barbosa.Contratado em agosto a custo zero, depois de terminado o vínculo com o Rio Ave, Samaris disputou apenas quatro partidas, a última das quais há mais de um mês. Já Jesé, chegou em setembro como grande estrela, mas até ao momento jogou somente seis jogos e fez um golo.