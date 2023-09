Sampaoli despedido do Flamengo após derrota na final da Taça

O Clube de Regatas do Flamengo informa que o treinador Jorge Sampaoli e sua comissão técnica não comandam mais o elenco rubro-negro. A direção agradece ao profissional e deseja sorte na continuidade da carreira. #CRF — Flamengo (@Flamengo) September 28, 2023

Jorge Sampaoli já não é o treinador do Flamengo. O clube do Rio de Janeiro anunciou esta quinta-feira nas redes sociais que o técnico argentino de 63 anos, assim como a sua equipa técnica, estão de saída do rubro-negro carioca, que no domingo perdeu a final da Taça do Brasil frente ao São Paulo – empatou a um golo no Morumbi depois de uma derrota (0-1) em pleno Maracanã na primeira mão.Contratado para substituir o português Vítor Pereira, Sampaoli nunca convenceu os adeptos do 'Mengão' e sai com um registo de 20 vitórias, 11 empates e 8 derrotas em 39 jogos, mas sem nenhum título conquistado. O 'Fla' é neste momento o 7º classificado do Brasileirão, com 40 pontos em 24 jornadas. O ex-selecionador da canarinha, Tite, é apontado como o principal favorito a assumir o cargo.