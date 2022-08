Sampaoli e o Flamengo de Paulo Sousa: «Quando um treinador pensa que o jogador tem que adaptar-se ao seu estilo...»

Jorge Sampaoli, experiente treinador argentino mundialmente conhecido pela sua forma peculiar e apaixonada de viver os jogos desde o banco, deixou esta terça-feira duras críticas a Paulo Sousa. Em declarações no programa 'Bem, Amigos!', do 'SporTV', o timoneiro que já passou pelo futebol brasileiro recordou a passagem do técnico luso pelo comando do Mengão, assumindo ser "ilógico" pensar que o Flamengo já esteve em 14.º lugar esta temporada - atualmente luta pela liderança juntamente com o Palmeiras de Abel Ferreira.

"O Flamengo, no atual estado anímico que os jogadores atravessam, com a qualidade e sequência natural de futebol de ataque, parece ilógico pensar que esteve em 14.º [no Brasileirão]. Quando um treinador pensa que o jogador tem que adaptar-se ao seu estilo e não ao contrário, o fracasso está assegurado. Continuo a achar que o futebol não é do treinador, mas sim dos jogadores", atirou Jorge Sampaoli, aproveitando o facto de se ter debruçado sobre o futebol brasileiro para aplaudir o Palmeiras de Abel Ferreira.

"A organização do Palmeiras, sem demasiadas contratações de excelência, mas tem o nível de compromisso entre técnica e tática de alto nível. É muito difícil bater o Palmeiras", vincou.