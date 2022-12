Santos confirma velório de Pelé na Vila Belmiro: as datas das cerimónias fúnebres

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Santos, equipa pela qual jogou Pelé, confirmou que o velório do futebolista será na segunda-feira no estádio da Vila Belmiro, na cidade brasileira de Santos.

"O corpo do maior jogador de futebol de todos os tempos será velado no Estádio Urbano Caldeira, a Vila Belmiro, onde ele encantou o Mundo", disse a equipa num comunicado.

O corpo de Pelé "seguirá do Hospital Albert Einstein direto para o Estádio na madrugada de segunda-feira e o caixão será posicionado no centro" do relvado, prossegue a nota, indicando que a previsão é que o velório ao público tenha início às 10:00 locais (13:00 em Lisboa).

Segundo o clube brasileiro, o velório será aberto a "todos os que quiserem se despedir do rei do Futebol brasileiro". "A cerimónia seguirá até às 10 horas [horário local] de terça-feira (3), quando será realizado o cortejo pelas ruas de Santos, que passará pelo Canal 6, onde mora a mãe de Pelé, dona Celeste, seguindo até a Memorial Necrópole Ecuménica, para o sepultamento reservado aos familiares", conclui o Santos.