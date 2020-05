Santos de Jesualdo em polvorosa: presidente é "um verdadeiro motivo de chacota"

Quem mora no convento é que sabe o que vai lá dentro.’ Este antigo provérbio poderia adequar-se ao Santos de Jesualdo Ferreira, mas o caos no Peixe é tal que já transbordou para a praça pública. Desde que o clube decidiu reduzir 70% dos salários de jogadores e funcionários, para fazer face às consequências financeiras causadas pela Covid-19, que as críticas à gestão do presidente José Carlos Peres não têm fim.





"O Peres não tem capacidade para gerir uma mercearia, quanto mais um clube como o Santos", referiu o vice-presidente Orlando Rollo, durante um ‘live’ nas redes sociais, dando conta da insatisfação que reina no balneário. "O Peres já perdeu os jogadores do Santos há muito tempo. Eles não o respeitam. Ele é tido como um verdadeiro motivo de chacota. Este corte nos salários veio agravar ainda mais este problema", afirmou.Depois do dirigente vir a terreiro, foi a vez dos jogadores recorreram às redes sociais para publicarem um comunicado do SIAFMSP (Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Município de São Paulo), em que contesta a posição do Santos. Segundo a imprensa brasileira, alguns craques ponderam avançar para a rescisão contratual.