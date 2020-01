Santos de Jesualdo Ferreira contactou Ricardo Quaresma

Ricardo Quaresma pode rumar com Jesualdo Ferreira ao Santos. A imprensa brasileira noticia esta terça-feira que o clube já fez um contacto com o jogador, no sentido de saber qual é a sua situação nos turcos do Kasimpasa e perceber se estaria recetivo a uma mudança para o Brasil. A sondagem terá sido feita no final do ano, mas a conversa não avançou ainda para uma negociação.





Quaresma, de 36 anos, tem contrato com o clube turco até junho deste ano. Segundo o 'Globe Esporte' o português - que não tem empresário - não descarta a possibilidade de jogar no Brasileirão, sabendo, no entanto, que também tem mercado em outros países.Jesualdo e Quaresma trabalharam juntos no FC Porto, o técnico elogia o jogador, mas, em declarações ao Canal 11, mostrou-se cauteloso. "Preciso primeiro conhecer a realidade do Santos. Não faz sentido pensar em coisas sem antes ter conhecimento absoluto da realidade do clube. Tenho feito contactos com a direção e respeito o conhecimento que já existe lá. O mais importante é chegar, conhecer e agir", sublinhou o treinador.O jogador indiciou a possibilidade de se mudar para o outro lado do Atlântico no final de 2019, com uma mensagem de ano novo em que incluiu o Brasil. "Um feliz Ano Novo para todos. Que 2020 venha carregado de coisas boas. Muita paz e amor, seja na Turquia, em Portugal, no Brasil ou no resto do mundo." Os adeptos do Santos ficaram em polvorosa...