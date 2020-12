Santos de Lucas Veríssimo vê Justiça afundar ainda mais as contas por negócio com Barcelona

O Barcelona ganhou a ação na Justiça contra o Santos, tendo o clube brasileiro sido condenado a pagar 2,9 milhões de euros, no processo relativamente à transferência de Gabigol. Uma condenação que agrava ainda mais a já difícil situação financeira do clube de Lucas Veríssimo, jogador que o Benfica procura contratar.





O Tribunal Arbitral do Desporto deu razão ao Barcelona, que acusou o Santos de não ter cumprido o contrato em relação à venda de Gabigol: os catalães teriam direito de preferência pelo avançado, tendo tal ficado acordado quando Neymar se transferiu para Camp Nou, em 2013.Entretanto, em 2016, o Santos negociou o avançado com o Inter Milão, o que motivou a denúncia do Barcelona, que viu agora a Justiça dar-lhe razão e colocar o Santos numa situação ainda mais complicada.Recorde-se que o Benfica está a tentar negociar com o Santos a transferência do central Lucas Veríssimo, como confirmou, em comunicado o clube da Luz: "As c ondições da oferta feita ao Santos mantêm-se na íntegra conforme foi apresentada, não tendo sido feitas quaisquer alterações às mesmas."