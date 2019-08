Santos 'esmaga' Goiás e reforça liderança do Brasileirão

O Santos reforçou este domingo a liderança do campeonato brasileiro, ao receber e golear o Goiás por 6-1, em encontro da 13.ª jornada, disputado em São Paulo.O uruguaio Carlos Sánchez, aos nove minutos, Lucas Veríssimo, aos 15', Gustavo Henrique, aos 37', Eduardo Sasha, aos 52', e o venezuelano Yeferson Soteldo, aos 68' e 81', selaram a goleada do onze do argentino Jorge Sampaoli.Por seu lado, Kayke marcou, já nos descontos, aos 90'+1, o tento de honra dos forasteiros.Na tabela, o Santos passou a somar 32 pontos, contra 27 do Palmeiras, do ex-selecionador nacional Luiz Felipe Scolari, e 24 do Flamengo, de Jorge Jesus, que jogam ainda este domingo nos redutos de Bahia e Corinthians, respetivamente.