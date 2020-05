Santos paga abril mas daqui para a frente... "só Deus sabe"

Jesualdo Ferreira, treinador do Santos, vai receber o ordenado de abril nos próximos dias, segundo adianta a imprensa brasileira. É que o pagamento desse mês está garantido, depois de o emblema canarinho ter 'separado' o dinheiro para que essa transferência seja feita sem problemas e as obrigações sejam todas cumpridas com jogadores, staff técnico e funcionários. O problema pode chegar depois, como afirmou o presidente José Carlos Peres.





"Por enquanto, a intenção é não mexer em nada. Mais para a frente... Só Deus sabe", confessou, em declarações à 'Gazeta Esportiva', também questionado mais especificamente sobre o possível no fuebol de formação e na equipa feminina.É referido, de resto, que o Peixe está a negociar a redução salarial para quem ganha mais do equivalente a cerca de mil euros mensais, especialmente porque há uma grande quebra devido à falta das receitas de bilheteira e dos valores dos direitos de transmissão dos encontros. Um fator que veio ajudar foi o aumento do número de sócios, uma vez que, através de uma promoção, o Santos contou com mais de duas mil adesões ou renovações de sócios em apenas um mês.