Santos perde patrocinador devido à contratação de Robinho

A contratação de Robinho pode até trazer sucesso desportivo ao Santos, mas a verdade é que o primeiro impacto da chegada do avançado está a ser no plano financeiro e não é o mais positivo. Tudo porque, como consequência desse movimento, um dos patrocinadores do clube decidiu avançar para a rescisão do vínculo, devido à acusação de que é alvo por crime de violação de uma mulher em Itália, em novembro de 2017.





A empresa em causa é a Orthopride, da área da estética, que tinha acordo para surgir no interior dos números das camisolas por mais três meses, até fevereiro de 2021. Ao Globoesporte, o diretor de operações Orthopride explicou a tomada de posição e, ainda que não cite diretamente os crimes em causa, deixa a entender que foi essa a situação que motivou o final da ligação entre as partes."Temos enorme respeito pela história do Santos, mas neste momento decidimos pela rescisão do contrato de patrocínio. O nosso público é maioritariamente feminino e, em respeito às mulheres que consomem os nossos produtos, tivemos que tomar essa decisão. Queremos deixar claro que não fomos informados previamente sobre a contratação do Robinho, fomos apanhados de surpresa pela imprensa no fim de semana", explicou Richard Adam.