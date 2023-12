Santos retira a '10' de Pelé

Despromovido à Série B pela primeira vez na história, o Santos foi a eleições recentemente e elegeu Marcelo Teixeira como novo presidente do clube da Vila Belmiro. O recém-eleito anunciou que uma das primeiras medidas será retirar a camisola mais gloriosa da história do clube, ou seja, a 10 de Pelé, de forma a que esta não seja utilizada no segundo escalão do Brasil. Marcelo Teixeira considera que seria uma afronta à memória do Rei e refere ainda que a camisola só voltará a ser utilizada em 2024 no campeonato Paulista.