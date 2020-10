Santos suspende contrato de Robinho seis dias depois de o contratar

Durou apenas seis dias o badalado contrato assinado por Santos e Robinho, que permitira ao veterano avançado retornar ao seu clube de formação. Esta sexta-feira, em comunicado, o Peixe anunciou a suspensão desse mesmo vínculo, apontando como justificação a vontade do jogador em "se concentrar exclusivamente na sua defesa no processo que corre em Itália." Em causa está uma acusação de violação de uma mulher, algo que levou inclusivamente a pressões por parte dos patrocinadores do clube para que o negócio fosse anulado. Um deles até chegou mesmo a rescindir o contrato de patrocínio.