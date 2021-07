Santos tenta fazer encaixe financeiro com saída de Kaio Jorge para a Juventus

O imbróglio em torno da transferência de Kaio Jorge apanhou o Santos desprevenido. Enquanto o clube brasileiro tinha tudo acordado com o Benfica tendo em vista a sua saída para as águias, o jovem avançado brasileiro assinava um pré-acordo com a Juventus, que assim vencia a concorrência pelo ponta-de-lança que também interessava ao Milan.

Uma vez que a saída de Kaio Jorge para a Juventus está praticamente consumada, o Santos tenta agora fazer algum encaixe financeiro com o jovem de apenas 19 anos, que termina contrato com o 'Peixe' no final da presente temporada, ficando, assim, livre para assinar pela 'Vecchia Signora' em janeiro de 2022. Este é um cenário que o emblema brasileiro está a tentar evitar.

De acordo com o 'Globoesporte', não faz parte dos planos de Kaio Jorge - nem da sua família - abandonar o Santos sem que o clube receba uma recompensa financeira. Falta agora saber se o Santos irá realmente receber um montante pela transferência do jogador, ou se a Juventus irá esperar que o ponta-de-lança termine o seu contrato para poder anunciá-lo no início do próximo ano.