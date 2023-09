Santos vai aumentar a capacidade da Vila Belmiro para 30 mil pessoas

O Santos, atual 18º classificado do Brasileirão, assinou hoje um "memorando de entendimento" com a empresa 'WTorre', que construiu o Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e que será responsável pela construção da nova Vila Belmiro, que poderá receber cerca de 30 mil espectadores, praticamente o dobro da capacidade atual.A estimativa é de um custo de cerca de 56,5 milhões de euros com este novo projeto, que demorará cerca de dois anos a ser construído e só poderá ter início quando for determinado o número de cadeiras. Nesse período, é expectável que o Peixe jogue noutros estádios, como o novo Pacaembu ou o Canindé, recinto da Portuguesa.