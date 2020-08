'São Paulino' David Neres pisca o olho ao Flamengo

David Neres está feliz e contente na Europa, onde representa as cores do Ajax de Amesterdão. De qualquer modo, como um futebolista atento, já lançou um olhar ao futuro e aquilo que poderá ser o seu final de carreira, apesar de ainda ter... 23 anos.

E as palavras do talentoso extremo brasileiro estão a repercutir forte no seu país. Isto porque apesar de ser nascido e criado no São Paulo, piscou o olho ao Mengão.

"Claro que gostaria... É um grande clube do Brasil e tem a maior torcida. Qualquer brasileiro teria vontade de jogar no Flamengo. Se um dia quiser voltar e o São Paulo não me quiser, mesmo sendo a minha preferência, não vejo problema nenhum em jogar no Flamengo. O Flamengo, com a maior torcida e com o estádio sempre lotado…", declarou no canal de YouTube 'Pilhado'.

Recorde-se que David Neres chegou à Holanda em 2017.