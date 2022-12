São Paulo abre investigação para descobrir quem dispensou Endrick nas camadas jovens

Endrick é um dos nomes mais falados pela imprensa brasileira. O jovem avançado de apenas 16 anos, que recentemente se tornou na maior venda da história do Palmeiras, ao mudar-se para o Real Madrid por uma verba a rondar os 70 milhões de euros, foi novamente assunto naquele país mas agora... por causa do São Paulo.Antes de iniciar o seu percurso nas camadas jovens do Palmeiras, Endrick vestiu a camisola tricolor em torneios de menor dimensão, mas acabou por não ser aproveitado pelo clube, que esta terça-feira decidiu abrir uma investigação interna para apurar quem foi o responsável - assim como para perceber os motivos que tiveram na decisão - pelo não aproveitamento do jovem craque que acabou por vingar no rival Palmeiras.Em apenas seis anos, Endrick brilhou pelas camadas jovens, subiu à equipa principal do Verdão e fez história.