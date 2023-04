São Paulo chega a acordo Dorival Júnior um dia depois de despedir Rogério Ceni

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A imprensa brasileira revela esta quinta-feira que Dorival Júnior vai ser o novo treinador do São Paulo. Um dia depois de despedir Rogério Ceni, o clube paulista chegou a acordo com o técnico que ganhou a Libertadores pelo Flamengo, até ser substituído por Vítor Pereira.O 'Globo Esporte' diz que o acordo entre as partes foi rápido, tendo sido alcançado ainda esta manhã, depois de os primeiros contactos terem tido lugar durante o dia de ontem.Será a segunda passagem de Dorival Júnior pelo Morumbi, uma vez que em 2017 o técnico também foi contratado para ocupar o lugar de... Rogério Ceni!