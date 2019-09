São Paulo e Cruzeiro ficam sem treinadores devido a maus resultados

O São Paulo, próximo adversário do Flamengo, de Jorge Jesus, no campeonato brasileiro de futebol, e o Cruzeiro ficaram na quinta-feira sem treinadores, com as saídas de Cuca e Rogério Ceni.Os maus resultados no Brasileirão, liderado pelo Flamengo, ditaram a saída de ambos, com Cuca a comunicar a decisão de deixar o clube, horas depois de perder em casa com o Goiás, por 1-0, e cair para o sexto lugar."Estou a pensar mais no São Paulo do que em mim (...). Senti que era o momento de sair", justificou Cuca, enquanto o São Paulo já anunciou que Fernando Diniz será o novo treinador e será ele a orientar a equipa na 22.ª jornada.No sábado, o São Paulo enfrente o líder Flamengo no Maracanã, num momento em que a equipa treinada por Jorge Jesus lidera o campeonato com mais três pontos do que o Palmeiras e com um recorde de triunfos consecutivos, com oito.Na primeira volta, em maio, o São Paulo empatou a 1-1 com o Flamengo, equipa que apenas viu chegar Jorge Jesus no final de junho.Também na quinta-feira, o Cruzeiro, que empatou na quarta-feira fora com o Ceará, e está em zona de descida, anunciou a saída do ex-guarda-redes Rogério Ceni do comando técnico da equipa."Rogério Ceni não é mais o técnico da equipa. A decisão foi tomada nesta quinta-feira", indicou o Cruzeiro na sua página oficial, com a imprensa a adiantar já que a solução poderá ser Luiz Felipe Scolari, despedido no início do mês do Palmeiras.