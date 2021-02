São Paulo oficializa Hernán Crespo como novo treinador

Hernán Crespo é o novo treinador do São Paulo. O treinador argentino de 45 anos deixou o Defensa y Justicia para assinar contrato com o emblema brasileiro, que muito recentemente teve vários nomes de treinadores portugueses apontados ao comando da equipa técnica.





Em publicação nas redes sociais, o São Paulo oficializou a chegada do novo técnico, sem dar a conhecer mais pormenores sobre a duração do contrato do mesmo.De acordo com a imprensa brasileira, Hernán Crespo deverá assinar por duas temporadas, trazendo consigo mais cinco treinadores para compor a equipa técnica paulista: o adjunto Juan Branda, o preparador de guarda-redes Gustavo Nepote, os preparadores físicos Alejandro Kohan e Gustavo Satto, além do analista Tobías Kohan.