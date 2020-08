São Paulo pede escolta à Polícia Militar

O São Paulo vive tempos conturbados. Depois da eliminação nos quartos de final do Campeonato Paulista, às mãos do Mirassol, a equipa foi intimidada por um grupo de adeptos, que se dirigiu até ao Centro de Treinos de Cotia e lançou petardos na direção do hotel onde os jogadores descansavam.

Como não foi a primeira vez que tal sucedeu, existindo ainda registo de pedradas a veículos e promessas de agressão, a direção do emblema brasileiro já pediu escolta à Polícia Militar para a viagem de autocarro até ao aeroporto, no próximo fim de semana, para a estreia no Brasileirão, frente ao Goiás.

O clube equaciona até que o veículo se encaminhe diretamente para a pista, de forma a evitar contacto com adeptos no aeroporto.