São Paulo quer Dani Alves e tem dois trunfos face à concorrência

O São Paulo está apostado em contratar Dani Alves e terá dois trunfos face à concorrência pelo jogador, segundo avança o ESPN Brasil.





O jogador, de 36 anos, está atualmente sem clube depois de ter terminado contrato com o Paris Saint-Germain, onde alinhou por duas temporadas. Tem sido notícia o interesse da Juventus no regresso do jogador a Turim e haverá ainda clubes interessados em Espanha e Inglaterra, mas o futuro do lateral pode mesmo passar pelo Brasil.Primeiro porque Dani Alves nunca escondeu que é adepto do São Paulo. Terminar ali a carreira teria um grande simbolismo, para além de poder estar mais perto da família. Além de poder usar este aspeto a seu favor, o São Paulo oferece dois anos e meio de contrato ao jogador, um vínculo que será mais extenso do que todas as outras propostas, algo que pode ser determinante.