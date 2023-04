São Paulo rescinde com jogador que ameaçou matar a namorada

NOTA OFICIAL



O São Paulo anunciou a rescisão de contrato com Pedrinho, avançado emprestado pelos russos do Lokomotiv de Moscovo e que está envolvido num processo de violência doméstica, depois de ter ameaçado a namorada de morte."O São Paulo Futebol Clube informa a rescisão de contrato com o atacante Pedrinho. A medida foi tomada pelo clube após uma criteriosa e detalhada avaliação realizada pelos departamentos Jurídico e de Compliance, à luz dos factos conhecidos a respeito do caso envolvendo o jogador", anunciou o São Paulo, em comunicado.O avançado, tinha contrato com o clube paulista até 2023, recorreu depois às redes sociais para dizer que se sente injustiçado: "Em virtude da injusta rescisão contratual, anunciada pelo São Paulo Futebol Clube, venho a público declarar que a decisão é incompreensível diante da realidade dos factos", explica o jogador."Nunca deixei de cumprir as minhas obrigações e sempre exerci, com profissionalismo e alto rendimento, o meu contrato, aguardando o momento de ser convocado", acrescentou.A imprensa brasileira revelou o depoimento de Amanda, a namorada do jogador, à polícia, onde disse que Pedrinho "explodia" sem motivos, agredindo-a com "puxões de cabelo e socos".No dia em que a mulher apresentou queixa, em fevereiro, Pedrinho, tê-la-á ameaçado de morte. Terá dito que a matava, fazendo desaparecer o corpo, apelidando-a ainda de prostituta.