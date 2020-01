São Paulo suspende contrato de guarda-redes que agrediu a mulher até dezembro de 2020

O São Paulo decidiu suspender o contrato de Jean até dezembro de 2020. O guarda-redes foi detido, em meados de dezembro, nos EUA, depois de a mulher ter publicado nas redes sociais vídeos a pedir socorro.





Em comunicado, o São Paulo justifica-se:"o contrato permanecerá suspenso até 31 de dezembro de 2020, período durante o qual o atleta poderá exercer atividades por outras agremiações em condições já estipuladas. Caso o jogador não seja contratado por um outro clube durante este período, o São Paulo Futebol Clube poderá decidir pela rescisão de contrato ao final deste ano de suspensão."Ou seja, o clube está disposto a ceder, por empréstimo o guarda-redes, mas caso não haja qualquer interessado até final de dezembro deste ano, poderá rescindir o contrato, que é válido até dezembro de 2022.Recorde-se, Milena Bemfica, mulher do guardião, relatou as agressões de que foi alvo em Orlando, onde a família passava férias: "Estou aqui em Orlando e vejam o que o Jean acabou de fazer comigo. Alguém que me ajude, o Jean acabou de me bater", dizia num vídeo que apagou posteriormente.