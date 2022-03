Saravia já só depende dos exames médicos para assinar pelo Botafogo

Depois de ter rescindido o contrato que o ligava ao FC Porto até 2023, Renzo Saravia já acertou as condições para se vincular ao Botafogo até ao final do ano. De acordo com o que adianta, esta sexta-feira, a imprensa brasileira, a assinatura do contrato depende apenas dos exames médicos, que serão realizados durante este fim de semana.Outro dos alvos do clube alvinegro para a lateral direita era Gilberto, do Benfica, mas a opção pelo internacional argentino acaba por compensar, pois não implica o pagamento de uma verba a outro clube, uma vez que o Saravia tem o passe na mão.Contratado pelo FC Porto no verão de 2019 por um valor total de 5,967 milhões de euros, Saravia fez apenas seis jogos pelos dragões e, em janeiro de 2020, foi cedido ao Internacional de Porto Alegre, onde permaneceu até dezembro do ano. Regressou ao FC Porto, foi integrado em treino, mas Sérgio Conceição não lhe detetou qualquer evolução e o argentino nem sequer foi inscrito. Acabaria, depois, por rescindir o contrato que o ligava ao FC Porto e, agora, vai prosseguir carreira no Botafogo.