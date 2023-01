Scolari aprova Abel Ferreira na seleção do Brasil: «Quem é bom pode trabalhar»

Luiz Felipe Scolari, antigo campeão do Mundo pelo Brasil, em 2002, não vê inconvenientes no facto de um estrangeiro assumir o comando técnico da seleção do Brasil. E considera mesmo que Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, seria uma boa solução."O Abel [Ferreira] é um dos nomes que me deixaria muito feliz se assumisse a seleção brasileira. Quem é bom pode trabalhar, mostra a sua condição e pronto", atirou Felipão, de 74 anos, que também foi selecionador de Portugal, em declarações Rádio Gaúcha."Quero dar a minha opinião, para que todo mundo saiba. Nós saímos do Brasil tantas vezes e tiramos o lugar de tantos, não podemos agora impedir quem está CBF de trazer A ou B. É bom, independentemente da nacionalidade. Se é bom, que venha", acrescentou.Scolari deixou de treinar e é atualmente diretor-técnico do Athletico Paranaense.