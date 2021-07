Luiz Felipe Scolari é o novo treinador do Grémio, sucedendo a Tiago Nunes. A informação foi divulgada esta quarta-feira no site oficial do clube brasileiro.





Luiz Felipe Scolari é o nosso novo técnico!

Tendo em seu currículo títulos da @CopadoBrasil, @LibertadoresBR, @ConmebolRecopa e @Brasileirao, Felipão assume a nossa casamata pela quarta vez.



Seja bem-vindo à tua casa, Felipão! #FelipãoEmCasa



Leia:https://t.co/WFuPEwH7ep pic.twitter.com/XVlOW5UVbQ — Grêmio FBPA (@Gremio) July 8, 2021

O ex-selecionador português assume o comando técnico do 'tricolor' pela quarta vez, depois de ter abandonado em 2015, numa altura em que o Grémio se encontra na última posição do Brasileirão, com apenas dois pontos somados em oito partidas (dois empates e seis derrotas).