Scolari garante Luiz Adriano

Luiz Adriano, avançado brasileiro de 32 anos, é o mais recente reforço do Palmeiras, campeão brasileiro orientado por Luiz Filipe Scolari, ex-selecionador de Portugal. O jogador representava o Spartak Moscovo, da Rússia, e era o companheiro do ataque de Zé Luís que rumou ao FC Porto. Luiz Adriano assinou um contrato válido por quatro temporadas, até 2023.





O Palmeiras vai adquirir 50% do passe do artilheiro, no entanto a imprensa brasileira não revela os valores envolvidos. No entanto, já colocam Miguel Borja, avançado colombiano de 26 anos, e Deyverson, dianteiro brasileiro de 28 anos que passou pelo Benfica, na rota de saída da equipa de Scolari.Recorde-se que Luiz Adriano brilhou ao serviço do Shakthar Donetsk, clube ucraniano que representou durante nove temporadas, antes de sair para o AC Milan.