Scolari: «Parece que a Colômbia não entende e continua a aumentar as ofertas»

O treinador Luiz Felipe Scolari revelou esta terça-feira que já recusou vários convites para deixar o Palmeiras e passar a liderar a seleção colombiana, realçando que a decisão nada tem a ver com dinheiro."Parece que a Colômbia não entende que eu não vou sair e continua a aumentar as ofertas", afirmou o antigo selecionador de Portugal, citado pela Associated Press, acrescentando que não está em causa o valor das propostas apresentadas, mas sim o seu desejo de permanecer ao serviço do clube brasileiro Palmeiras.Scolari chegou ao comando do clube paulista há seis meses e conduziu-o à conquista do título de campeão brasileiro de 2018, recuperando a sua reputação enquanto técnico de sucesso, depois da fraca prestação do Brasil no Mundial de 2014.Felipão, que se sagrou campeão do mundo em 2002 pela canarinha, adiantou ainda que tem várias ofertas para voltar a orientar clubes na China, onde já trabalhou entre 2015 e 2017 ao serviço do Guangzhou Evergrande.A Federação Colombiana de Futebol continua à procura do sucessor do argentino Jose Pekerman, que deixou o cargo de selecionador no ano passado, estando por agora a liderança da equipa cafetera entregue interinamente ao colombiano Arturo Reyes.