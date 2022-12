Scolari: «Pelé tinha todas as qualidades que um atleta profissional necessita para ser o rei»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador Luiz Felipe Scolari, antigo selecionador de futebol de Portugal e do Brasil, considera que Pelé, que morreu esta quinta-feira aos 82 anos, tinha todas as qualidades para ser o 'rei' do futebol.

"Se tivéssemos de assinalar apenas uma qualidade, seria impossível. Tinha todas as qualidades que um atleta profissional necessita para ser o rei", disse Scolari, campeão mundial com o Brasil em 2002 e também selecionador em 2014.

Na opinião de Scolari, Pelé tinha muitas das características que é possível encontrar em jogadores brasileiros, mas o que o diferenciava dos outros era uma grande leitura de jogo, totalmente equilibrada.

"Sabia o exato momento de driblar, de finalizar, de fugir do defesa antes de a bola entrar na área", justificou Scolari.

O treinador de 74 anos, que foi também jogador, enalteceu ainda a qualidade de Pelé em olhar para o lado e surgir desmarcado: "era um jogador completo em todos os aspetos, com todas as qualidades", acrescentou.