Scolari pode estar perto do 'fim da linha' no Cruzeiro

Luis Felipe Scolari continua a ter um temperamento bem peculiar. É por isso que a sua continuidade no Cruzeiro não está garantida, uma vez que o treinador brasileiro está descontente com o que vai acontecendo no clube, podendo mesmo bater com a porta. Uma informação avançada pelo Globo Esporte.

De acordo com os jornalistas brasileiros, apesar de ter contrato até 2022, Scolari está indignado com o facto da direção do emblema brasileiro não estar a cumprir com as promessas feitas na reunião em que ficou definido o acordo entre as duas partes.

Jogadores e funcionários estão com salários em atraso e, para além disso, o clube está impedido de inscrever jogadores profissionais e da formação, algo que não ajuda o trbalho de Scolari e poderá mesmo determinar o seu 'adeus'.