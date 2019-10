«Se fosse treinador no Brasil, tinha vergonha de sair de casa»: não param os elogios a Jesus

Não é novidade nenhuma que Jorge Jesus tem encantado, até os mais críticos, desde a sua chegada ao campeonato brasileiro. Mais recentemente, o treinador português do Flamengo foi tema de debate do programa brasileiro 'Redação SporTV'.Presença habitual no painel do programa, o jornalista Aydano Andre Motta foi quem mais elogiou o técnino do Mengão, afirmando que Jorge Jesus tem sobrassaído em relação aos restantes treinadores do Brasileirão."No outro perguntei ao Carlos Eduardo Mansur [outro jornalista apreciador do trabalho do treinador português] em que prateleira o Jorge Jesus está na Europa. Ele disse-me que estava na terceira. Um técnico do 'terceiro escalão na Europa' chega ao Brasil e faz isto... Se eu fosse treinador no Brasil, tinha vergonha de sair de casa", afirmou Aydano Motta.Também presente no painel, Lucas Prata, comentarista de futebol, comparou o futebol praticado pelo conjunto orientado por Jorge Jesus e o Palmeiras da última temporada, que era liderado pelo ex-selecionador português Luiz Felipe Scolari. "Se no ano passado a referência que o Palmeiras tinha deixado era do técnico Paizão, que tinha duas equipas, que controlava e que não tinha um futebol sofisticado, agora o parâmetro é absolutamente diferente e muito mais sofisticado", frisou.Relembre-se que Jorge Jesus tem contrato com o Flamengo até junho de 2020, mas tem uma cláusula no contrato que pode fazer com que o antigo treinador de Benfica e Sporting possa sair já em dezembro. Para o jornalista Aydano Motta, a direção do Flamengo deveria apressar-se na renovação do vínculo. "Tem essa agenda no caminho do Flamengo, porque o contrato do Jorge Jesus é até meio do próximo ano. Acho que fizeram [o contrato] a pensar na temporada europeia. Não pensaram na sua permanência. É melhor ir embora no final do próximo ano do que a meio. Porque no meio do ano que vem é no meio da Libertadores, do Brasileirão... O Flamengo tem que resolver se ele fica até ao fim do ano que vem ou não. Imaginem a coragem que é precisa para pegar no Flamengo depois de Jorge Jesus...", finalizou.