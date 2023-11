Seguidor doa 5 centavos a Lucas Moura e deixa mensagem... curiosa: «Mandei tudo o que tinha»

Lucas Moura, antigo extremo do Tottenham que atualmente representa o São Paulo, o seu clube de formação, recorreu nas últimas horas às redes sociais para partilhar um momento insólito e que motivou muitas gargalhadas entre adeptos. Através de um 'print screen', o avançado revelou que um seguidor lhe transferiu 5 centavos e lhe escreveu uma mensagem... curiosa."Para ajudar no aniversário do seu filho. Abraço, mandei tudo o que tinha", pode ler-se nos stories do brasileiro no Instagram.Refira-se que o filho de Lucas Moura festejou o 6.º aniversário na terça-feira, momento que o jogador fez questão de assinalar também naquela rede social: "O meu parceirão completa 6 anos. Como o tempo voa! Filho, glória a Deus pela tua vida. Obrigado por me ensinares todos os dias sobre pureza, amor e tantas outras coisas. Que Jesus te abençoe sempre. O pai ama-te muito", escreveu.