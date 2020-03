Sem olfato e paladar mas com "alto astral": o relato do vice do Grémio infetado com coronavírus

O vice-presidente do Grémio, Claudio Oderich, é um dos quatro dirigentes do clube brasileiro diagnosticados com Covid-19. Além dele, o presidente Romildo Bolzan Júnior, o vice Marco Bobsin e o assessor Eduardo Fernandes contraíram a doença, sendo que se suspeita que a transmissão tenha ocorrido no jantar prévio ao Grémio-Internacional da Libertadores, a 11 de março, uma quarta-feira.





"No domingo pela manhã, estava a preparar-me para o churrasquinho tradicional aqui dos gaúchos. Fui para a piscina e, quando saio, sinto um calafrio que não era normal tendo em conta que eram 11 horas. Estranhei aquilo. Medi a temperatura e estava com um pouco de febre. Aí começou uma tosse seca. Senti que não estava muito 'legal'", contou Oderich ao Globoesporte.No dia seguinte, dirigiu-se a uma unidade privada de saúde para fazer os primeiros testes: fez uma bateria de exames e até ser descartada a necessidade de hospitalização mas saiu com a indicação de ficar obrigatoriamente em casa.A falta de ar não chegou a atormentar o vice-presidente do Grémio, mas esteve quase 10 dias sem olfato e sem paladar."Fui orientado a não combater a febre. Só se fosse em excesso, mas não passou dos 38º C, para avaliar a resposta do corpo. Não tive falta de ar em momento algum. Nesta terça-feira, voltei a sentir aromas e sabores. Voltou a minha fome normal. Continuo com bastante sede", revelou, acrescentando que também a sua mulher já demonstrou sintomas semelhantes e espera o resultado do teste. Ainda assim, confessou, os dois tentam levar tudo com "alto astral"."Estamos em teletrabalho e isso ajuda o tempo a passar. Não estamos a olhar só para a televisão ou no ócio. Não conseguimos passear com os cães, fazer algum exercício, mas está tudo a andar. Enfrentamos com naturalidade e consciência, em alto astral, que conseguimos manter esse período crítico nas nossas vidas".