Sempre a faturar: Gabigol continua em destaque no Flamengo

Gabigol continua em destaque na altura de marcar golos pelo Flamengo. Depois de se sagrar máximo goleador das duas últimas edições do Brasileirão, o avançado continua em destaque e chegou no passado domingo aos 20 tentos em 30 jogos este ano em todas as competições, depois de faturar duas vezes frente ao Santos (4-1).

Com estes dois últimos golos Gabigol garantiu entrada no 'top 15' dos maiores goleadores do principal campeonato brasileiro desde que o mesmo passou a disputado com pontos corridos, em 2003. Gabriel Barbosa chegou a 74 golos, 'apanhando' Obina e Deivid.

Artilheiros do Brasileirão com pontos corridos:

1º - Fred - 149 golos

2º - Diego Souza - 114 golos

3º - Paulo Baier - 106 golos

4º - Alecsandro - 102 golos

?5º - Wellington Paulista - 100 golos

6º - Borges - 99 golos

7º - Rafael Moura - 91 golos

8º - Luís Fabiano - 85 golos

9º - Roger - 83 golos

10º - Washington - 82 golos

11º - Souza - 77 golos

12º - André Lima - 75 golos

13º - Gabigol - 74 golos

Obina - 74 golos

Deivid - 74 golos