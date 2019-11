Silas dá os parabéns a Jorge Jesus pela conquista da Libertadores

É a justiça a uma carreira de um ENORME TREINADOR parabéns MISTER...todos estes momentos são mais do que merecidos pic.twitter.com/FGh2Tv1gOm — Jorge Silas (@J_silas10) November 23, 2019

Jorge Silas, treinador do Sporting, recorreu às redes sociais para reagir ao triunfo do Flamengo de Jorge Jesus na final da Libertadores."É a justiça a uma carreira de uma carreira enorme treinador! Parabéns mister... todos estes momentos são mais do que merecidos", escreveu o antigo internacional português e jogador do Belenenses, clube onde esteve sob orientação de Jorge Jesus.