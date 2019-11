Siqueira: «Jorge Jesus potenciou-me de tal forma que tive o melhor ano da minha carreira»

Guilherme Siqueira, lateral do Benfica na época 2013/14, foi uma das peças fundamentais para Jorge Jesus conquistar todas as competições nacionais – campeonato, Taça da Liga e Taça de Portugal -, tendo ainda chegado à final da Liga Europa, onde perdeu com o Sevilha.Em entrevista à ESPN, o lateral brasileiro lembrou o momento em que chegou aos encarnados e, em especial, uma conversa particular que teve com o atual treinador do Flamengo, sobre conhecimento tático… onde errava a cada pergunta que Jorge Jesus fazia."Não acertei nenhuma! A cada resposta que eu dava, ele dizia: 'Não, comigo não é assim. Eu não faria isso. Não trabalho assim'. Eu pensei: 'Ou eu vou melhorar muito ou eu vou desaprender tudo o que sei'. Foi muito engraçado", revelou Guilherme Siqueira.A forma como o técnico português vê e estuda as várias situações de jogo deslumbrou por completo o lateral brasileiro, afirmando que "mostra situações que outros treinadores não imaginam"."Ensina um futebol diferente para os atletas, gosta de mostrar outras situações. Estava acostumado a comportar-me de outra forma. Ele encurta o campo e mostra situações que outros treinadores não imaginam. Potenciou-me de tal forma que tive o melhor ano da minha carreira. Ganhamos três títulos, e o nosso plantel, que era bom, virou ótimo.", afirmou o brasileiro, que realizou 33 partidas com a camisola das águias.Guilherme Siqueira revelou que Jorge Jesus leva tudo ao pormenor, até na hora de analisar o desempenho dos jogadores nos jogos… com recurso a vídeos "muito bacanas". E, caso a avaliação de Jorge Jesus fosse negativa, dava direita a reprimenda pela certa."Os vídeos dele após os jogos são muito bacanas. Às vezes saía com uma ideia de como tinha sido o jogo, mas ele mostrava algo completamente diferente. Faz ponderações que jamais esperas. Faz com que um jogador queira estar sempre 100% concentrado durante os 90 minutos de jogo, por que senão vais ser criticado num vídeo bem rigoroso", confessou, aproveitando para revelar as primeiras palavras de Jorge Jesus no primeiro treino do brasileiro pelos encarnados: "Siqueira, pensas que isto aqui é o Granada?".Com recurso a 'estacas' para simular o posicionamento do adversário, vídeos e um plano muito detalhado, Siqueira revela que o treinador português é taticamente "um fora de série" no que toca a analisar o 'inimigo'."Facilitava muito as nossas vidas. Taticamente é um fora de série. O Mister gosta de pressionar a saída do adversário lá em cima. Deixa pouco espaço, jogávamos, no máximo, em 40 metros. À mínima desatenção colocavas o adversário em condição [de perigo], algo que não poderia acontecer", lembra.Guilherme Siqueira revela que as ideias de Jorge Jesus são tão vincadas que acabam por influenciar os próprios jogadores, de forma a que cumpram a cem por cento as ideologias do treinador."O nosso regulamento interno não permitia que estivéssemos fora de casa depois da meia-noite. Mesmo depois das vitórias. Ele tinha tanto cuidado com as ideias dele que nós acabávamos por acatá-las em prol do grupo de jogadores. Ele dizia que o descanso também era treino. Jesus não roda muito a equipa. Se deixar, jogas o ano todo", vincou.Dois meses depois da chegada ao Benfica, Guilherme Siqueira ressentiu a intensidade dos treinos e teve uma lesão na púbis. Não indiferente à recuperação do lateral, Jorge Jesus fazia questão de visitar o brasileiro em cada sessão de recuperação."Ele vinha saber como é que eu estava. São detalhes que fazem toda a diferença porque ele estava preocupado. Pediu para que eu não tivesse pressa em voltar, que entendia a minha situação de querer mostrar logo serviço, mas que confiava em mim. Sempre teve muitos jogadores brasileiros e gosta muito de nós. Durante o pequeno-almoço, vinha comentar connosco o campeonato Brasileiro", disse.Relembre-se que Jorge Jesus entra em campo, este sábado, com o Flamengo para disputar a final da Libertadores com o River Plate, num encontro que terá lugar em Lima, no Peru.